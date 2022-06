Marius Budai: Romania trebuie sa-si modifice Codul Muncii

Romania trebuie sa modifice Codul Muncii pana la 1 august 2022, pentru ca altfel risca o procedura de infringement din partea Comisiei Europene. Angajatorii vor fi obligati sa furnizeze, in scris, mai multe informatii decat in prezent despre raporturile de munca sau sa scada perioada de proba a angajatilor."Sunt doua directive europene, de fapt, pe care trebuie sa le transpunem in Codul Muncii. In proportie de 40 la suta, prevederile acestor doua directive se regasesc deja in Codul Muncii din ... citeste toata stirea