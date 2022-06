Masina presedintelui Judecatoriei Medgidia, magistratul Marius Croitoru, a fost vandalizata. "Stiu unde stai"

Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta a inceput cercetarea penala in rem in acest caz, ceea ce presupune ca se investigheaza fapta, nu o persoana anume. Masina presedintelui Judecatoriei Medgidia, Marius Croitoru, a fost vandalizata in noaptea de miercuri spre joi (29/30 iunie).Persoane neidentificate au scris cu vopsea pe masina acestuia litera "Z", semnul folosit de soldatii rusi care au invadat Ucraina.De asemenea, pe masina au fost scrise si alte mesaje: "Ai grija de tine" sau "Stiu ... citeste toata stirea