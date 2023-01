Masina unei persoane cu dizabilitati locomotorii, ridicata intr-o parcare din Constanta

Masina unei soferite cu dizabilitati a fost ridicata intr-o parcare din Constanta. Posesoarea masinii, o femeie in carucior, sotul ei, si el cu probleme medicale, dar si fiica lor in varsta de 3 ani, s-au trezit fara masina, desi automobilul era parcat regulamentar si avea toate semnele la vedere.Femeia, din Medgidia, imobilizata in scaun cu rotile, tocmai iesise de la cumparaturi cand s-a trezit fara masina familiei. Sotul ei, si el o persoana cu probleme locomotorii, avand proteza la un ... citeste toata stirea