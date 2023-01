Masuri de prevenire impotriva inselaciunii prin diverse metode

Politistii constanteni au desfasurat, in data de 4 ianuarie, actiuni preventive in randul persoanelor varstnice din municipiul Constanta, in scopul prevenirii infractiunilor de inselaciune prin diverse metode. Politistii i-au informat pe cetateni despre metodele de inselaciune denumite generic "comis-voiajorul", "instalatorul" si "accidentul".Metoda "comis-voiajorul" presupune oferirea spre vanzare, de catre vanzatori ambulanti, la un pret "minim", greu de refuzat, a diferite produse ... citeste toata stirea