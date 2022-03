Masuri de siguranta si rute de navigatie speciale pentru a evita eventuale mine marine

Ministerul Apararii Nationale a stabilit, in urma consultarilor intre Fortele Navale Romane si reprezentantii autoritatilor nationale cu atributii in asigurarea sigurantei navigatiei si ai agentilor economici care desfasoara activitati in spatiul maritim al Romaniei, masuri pentru reducerea impactului pericolului de mine si pentru executarea navigatiei in conditii de siguranta.Astfel, Directia Hidrografica Maritima a emis marti, 29 martie, un aviz pentru navigatori, prin care recomanda ... citeste toata stirea