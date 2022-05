Matei s-a saturat de sechestru si isi vrea bunurile inapoi!

Fostul primar din Navodari, Nicolae Matei, s-a saturat de sechestru. Acesta isi vrea bunurile, motiv pentru care a depus in instanta, pe 5 mai, o actiune privind contestarea masurilor asiguratorii dispuse in timpul judecatii. Termenul a fost fixat pentru data de 17.05.2022. Precizam ca a fost dispusa masura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile ce-i apartin lui Matei, atunci cand a fost trimis in judecata.Nicolae MateiNicolae Matei, fost primar al Navodariului, a fost ... citeste toata stirea