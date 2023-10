PolitiaTransporturi Maritime adescoperit nereguli in exportul de lemn,doua companii din Hunedoara si Brasov fiind suspectate de fals in documente vamale, implicand peste 700 m³ de cherestea.In perioada 3 - 6 octombrie 2023, politistii Serviciului de Politie Transporturi Maritime au actionat pe linia prevenirii si descoperirii infractiunilor vamale in domeniul exportului de material lemnos. In urma activitatilor, au fost verificate 20 de exporturi de cherestea, efectuate de 2 societati ... citeste toata stirea