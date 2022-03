Medgidia - ce au votat consilierii locali in cea mai recenta sedinta

Consilierii locali ai municipiului Medgidia au fost convocati, pe 28 februarie, in sedinta ordinara a lunii in curs, in cadrul careia a fost votat un numar de 24 de proiecte de hotarare.Primul proiect de hotarare care a intrunit votul unanim al reprezentantilor Consiliului Local a fost privitor la aprobarea numarului maxim de posturi de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav din municipiul Medgidia, pentru anul 2022.In continuarea sedintei au fost aprobate Regulamentul de ... citeste toata stirea