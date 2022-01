Mesterul Manole s-a angajat la Confort Urban Constanta

La fel ca in legenda mesterului Manole, lucrarile efectuate de cei de la Confort Urban au tendinta sa se strice. E drept, nu de pe o zi pe alta, ci de la un anotimp la altul.Scriam, in iunie anul trecut, de o asfaltare de mantuiala facuta de societatea comerciala aflata in subordinea Consiliului Municipal Constanta, pe strada Constantin Bobescu. Pe o portiune a strazii, cea dinspre Inel II, cand s-a asfaltat nu s-a mai facut niciun fel de infrastructura, ci pur si simplu s-a turnat asfalt. ... citeste toata stirea