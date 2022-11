Metallica anunta un nou album si un turneu in Europa si America de Nord

Urmatorul turneu Metallica in Europa si America de Nord, pentru promovarea noului album al trupei de heavy metal intitulat "72 Seasons", va incepe in aprilie 2023 la Amsterdam si se va incheia in capitala Mexicului, Ciudad de Mexico, in septembrie 2024, transmite luni agentia EFE.Noul album Metallica, pe care vor figura douasprezece melodii, va fi lansat la 14 aprilie 2023, potrivit site-ului formatiei, metallica.com."72 Seasons" va fi al doisprezecelea album de studio al trupei americane, ... citeste toata stirea