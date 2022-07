Metoda inedita prin care vor fi prinsi consumatorii de droguri la Festivalul Neversea. Suier, cainele care miroase substantele interzise

Pe langa fortele de ordine care vor veghea la respectarea ordinii la Festivalul Neversea, vor fi si caini special antrenati pentru depistarea substantelor psihoactive. Organizatorii Festivalului Neversea, care are loc in perioada 7-10 iulie, pe plaja Modern, estimeaza un numar de 260.000 de participanti in cele patru zile ale festivalului. Evident, autoritatile au luat masuri sporite de siguranta. Peste 600 de politisti vor fi prezenti in zona Festivalului Neversea. "In medie, 150 de politisti ... citeste toata stirea