Miercuri, in Constanta, se asfalteaza intersectia bulevardului Alexandru Lapusneanu cu strada Nicolae Iorga.Echipele de muncitori vor interveni miercuri cu utilaje pentru asfaltarea carosabilului, motiv pentru care intersectia va fi inchisa traficului rutier, in intervalul orar 09:00-19:00.Rugam constantenii sa evite aceasta intersectie in intervalul orar mentionat si sa foloseasca rute alternative.De asemenea, facem apel catre participantii la trafic sa respecte regulile de circulatie si ... citeste toata stirea