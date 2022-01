Mihail Neamtu, intrebari redutabile pe subiectul Novak Djokovici

Novak Djokovici a fost "arestat" de autoritatile statului Victoria din Australia si nu i s-a permis intrarea in tara, din cauza ca nu este vaccinat. A izbucnit un scandal international, la care nici ATP, nici multi dintre jucatori nu au reactionat, desi este vorba despre liderul mondial si, probabil, cel mai bun jucator din istorie. Cel mai probabil, "telenovela Nole" se va termina luni, cand judecatorii australieni vor decide daca sarbul are voie sau nu sa intre in Australia ca sa joace la ... citeste toata stirea