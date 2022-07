Mii de angajati si agenti de securitate privati, mobilizati pentru desfasurarea in siguranta a festivalului Neversea

Mii de angajati din structurile Ministerului de Interne si ai Politiei Locale, precum si 700 de agenti de securitate privati sunt mobilizati pentru desfasurarea in conditii de siguranta a festivalului Neversea, care va fi organizat in municipiul Constanta, timp de patru zile si tot atatea nopti pe plaja, in a doua parte a acestei saptamani, in municipiul Constanta, au informat, luni, organizatorii evenimentului.Timp de 4 zile si 4 nopti, Constanta va fi gazda pentru zeci de mii de fani, ... citeste toata stirea