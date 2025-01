Mii de persoane au participat slujba de Boboteaza de la Constanta

La slujba de Boboteaza de la Constanta au participat mii de persoane. Slujba de Sfintire Mare a Apei a fost oficiata de IPS Teodosie, in Portul Turistic Tomis din Constanta.Arhiepiscopul Tomisului a strabatut traseul intr-o caleasca, la fel ca in anii anteriori. Unii dintre credinciosi au insotit procesiunea de la catedrala, in timp ce altii au ales sa se indrepte direct spre Portul Tomis, unde, inainte de ora 12:00, un sobor de preoti si diaconi, condus de Arhiepiscopul Tomisului, a oficiat ... citește toată știrea