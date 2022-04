Mii de piese auto contrafacute, sosite din China, depistate in Portul Constanta

Piesele auto ar fi valorat un milion de lei daca ajungeau in magazinele de profil. Ele aveau ca destinatar o societate comerciala din Arges. Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta - Sud Agigea, au descoperit in Portul Constanta, intr-un container sosit din China, 2.520 de accesorii si piese auto, bunuri susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuala al unor marci cunoscute. "In data ... citeste toata stirea