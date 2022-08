Milioane de la stat pentru un preot afacerist, de la Primaria Ghindaresti?!

Patru firme vor imparti 3,6 milioane de lei pentru asfaltarea a circa 6,3 kilometri de drumuri satesti, in urma unui contract oferit fara licitatie de catre Primaria Ghindaresti. In mod cu totul suprinzator, liderul asocierii nu este "regele asfaltului" Adrian Balagiu, patronul Autoprima Serv SRL, ci o firma din Tulcea infiintata acum un an de zile, fara niciun angajat, dar care a primit deja peste 9 milioane de lei de la stat, fara licitatie. Din putinele date aflate la dispozitie despre ... citeste toata stirea