Militari belgieni, parte din Forta de Raspuns NATO, sunt in drum spre baza de la Mihail Kogalniceanu

Elemente ale detasamentului belgian, parte din Forta de Raspuns NATO (NRF) activata de Consiliul Nord-Atlantic pe 25 februarie, au ajuns luni dimineata in Romania, prin punctul de frontiera Nadlac din judetul Arad, a informat Ministerul Apararii Nationale.Potrivit sursei citate, convoiul militar se va alatura detasamentului francez al Fortei de Raspuns a NATO, aflat deja in Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu.Saptamana trecuta, in Romania au ajuns militari francezi si mijloace tehnice din ... citeste toata stirea