Militarii Detasamentului de Aparare Antiaeriana "Gheparzii de fier", exercitiu in Polonia FOTO

Militarii Detasamentului de Aparare Antiaeriana "Gheparzii de fier", dislocati in Polonia, au executat, timp de doua zile, un exercitiu de antrenament in teren de nivel baterie, in poligonul Klusy.Exercitiul s-a desfasurat atat pe timp de zi, cat si pe timp de noapte, iar in cadrul scenariului tactic, artileristii antiaerieni dobrogeni au avut de rezolvat o serie de situatii tactice similare cu cele reale, precum acordarea primului ajutor unui ranit si extragerea acestuia de pe campul de ... citeste toata stirea