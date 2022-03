Militarii francezi din Forta de Raspuns a NATO continua sa soseasca in Baza de la Mihail Kogalniceanu

Un al doilea transport cu militari francezi a ajuns in Romania, la Baza de la Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta. Ei fac parte din Forta de Raspuns a NATO. Inca 135 de militari francezi si mijloace tehnice, din cadrul Batalionului 27 Vanatori de munte din Annecy, condusi de colonelul Vincent Minguet, au sosit marti, 1 martie 2022, in Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu, alaturandu-se celor deja sositi in ultimele zile in Romania. "Militarii au fost intampinati de Excelenta Sa, doamna ... citeste toata stirea