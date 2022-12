Mina marina, descoperita in apropiere de Portul Constanta

Astazi, 28 martie, marinarii militari romani au derulat o misiune de neutralizare a unei mine marine.Cargoul turcesc "Ahmet Kan" a anuntat autoritatile romane, in dimineata zilei de sambata, 10 decembrie, in jurul orei 08.00, despre prezenta unei mine marine, care pluteste in deriva, la o distanta de aproximativ 2,5 mile marine de capul digului de nord al Portului Constanta.In scurt timp, o nava a Garzii de Coasta s-a deplasat la fata locului pentru a inspecta obiectul plutitor raportat, ... citeste toata stirea