Mina marina, observata in largul Marii Negre, la 70 de kilometri travers de Capu Midia

Puitorul de mine si plase "Viceamiral Constantin Balescu", avand la bord o grupa de scafandri deminori (EOD), executa astazi, 28 martie, o misiune de cercetare si interventie intr-un raion maritim situat la o distanta de aproximativ 39 mile marine (70-72 km), in largul Marii Negre, travers de Capu Midia, unde a fost semnalata o mina marina in deriva, infomeaza Statul Major al Fortelor Navale.Mina a fost observata, in aceasta dimineata, ... citeste toata stirea