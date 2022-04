Minele plantate in apele Marii Negre, extrem de periculoase

In ultimele saptamani, in apele Marii Negre au fost depistate mai multe mine plutind in deriva. Autoritatile din Romania si Turcia chiar au recurs la detonari controlate.Cele doua state aflate in razboi, Ucraina si Rusia, s-au acuzat reciproc ca au eliberat mine navale YaM si YarM din era sovietica in deriva in nordul Marii Negre.Ministerul Regatului Unit al Apararii a acuzat Rusia ca a "plantat" in zona aceste mine periculoase.Pe 28 martie, puitorul de mine al Marinei romane "Viceamiral ... citeste toata stirea