Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, in urma demersurilor efectuate de Celula de Criza, 346 de cetateni romani si straini au fost repatriati din Israel, in noaptea de sambata spre duminica, cu doua curse operate de compania TAROM - 189 prima cursa, respectiv 157 cu al doilea zbor -, masura luata in contextul deteriorarii situatiei de securitate din Statul Israel si Fasia Gaza.MAE informeaza ca o echipa consulara mobila din cadrul Ambasadei Romaniei la Tel Aviv si a Oficiului de ... citeste toata stirea