Ministerul Finantelor: 1,5 miliarde lei pentru garantarea creditelor imobiliare in programul Noua Casa, in 2023

Ministerul Finantelora alocat un plafon de 1,5 miliarde lei pentru garantarea creditelor imobiliare in programul Noua Casa, in 2023."Pentru al cincisprezecelea an consecutiv, Ministerul Finantelor faciliteaza achizitia unei locuinte, alocand un plafon considerabil pentru garantarea creditelor imobiliare in cadrul acestui Program, respectiv 1,5 miliarde de lei. Propunerea de alocare de plafon pentru anul 2023 se bazeaza pe analiza comportamentului bancilor si beneficiarilor in anul 2022 si pe ... citeste toata stirea