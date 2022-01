Ministerul Muncii: 100.000 de lucratori straini ar putea fi admisi pe piata fortei de munca din Romania

Guvernul a aprobat proiectul de Hotarare privind stabilireacontingentului de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2022.In acest an 100.000 de lucratori straini ar putea fi admisi pe piata fortei de munca din Romania pentru a acoperi deficitul de forta de munca inregistrat in domenii precum cel al constructiilor de cladiri, de drumuri, transporturi rutiere, in restaurante, hoteluri, panificatie etc.Datele inregistrate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de ... citeste toata stirea