Ministerul Muncii: Alocatiile de stat pentru copii cresc de la 1 ianuarie 2025 cu 10,4%

Alocatiile de stat pentru copii se vor majora, de la 1 ianuarie 2025, cu 10,4%, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, informeaza Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale."Alocatiile vor fi #majorate astfel:- de la 719 lei la 794 de lei pentru copiii sub doi ani sau cu dizabilitati- de la 292 de lei la 323 de lei pentru copiii care au peste doi ani", se precizeaza ... citește toată știrea