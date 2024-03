Ministerul Muncii: decalajele salariale dintre femei si barbati sunt tot mai reduse

Potrivit unei postari publicate pe pagina de Facebook a Ministerului Muncii, numarul femeilor care acced pe functii de conducere este tot mai mare in Romania, conform datelor Inspectiei Muncii. Astfel, decalajele salariale dintre femei si barbati sunt tot mai reduse."Stiu ca nu este usor pentru femei sa fie in acelasi timp salariate sau antreprenor, sotii si mame. De aceea mi-am propus, ca ministru al Muncii si Solidaritatii Sociale, sa sprijinim ocuparea femeilor in munca, dar, in acelasi ... citește toată știrea