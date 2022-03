Ministerul Sanatatii recomanda purtarea mastii de protectie in spatiile aglomerate si dupa eliminarea restrictiilor

Guvernul a decis ridicarea strarii de alerta incepand cu data de 9 martie, ceea ce inseamna ca toate restrictiile sunt ridicate incepand cu aceasta data, a anuntat marti ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, intr-o conferinta de presa. Totusi, Ministerul Sanatatii face o serie de recomandari, chiar daca respectarea acestor masuri nu va mai fi obligatorie.Principalele restrictii la care se renunta:masca nu mai este obligatorie nici in spatii deschise, nici in spatii inchiseaccesul in ... citeste toata stirea