Ministerul Sanatatii: Recomandari in contextul instituirii starii de alerta epidemiologica din cauza gripei

Ministerul Sanatatii prezinta un set de recomandari in contextul instituirii starii de alerta epidemiologica din cauza gripei.Este vorba atat de sfaturi generale pentru intreaga populatie, cat si de precizari specifice in cazul angajatorilor, unitatilor medicale si de invatamant, in perspectiva reluarii cursurilor scolare de luni.Masurile sunt cele deja cunoscute, deoarece au fost inclusiv impuse in perioada pandemiei. De aceasta data nu mai este vorba de obligatii, ci de recomandari: ... citeste toata stirea