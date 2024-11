Ministrii afacerilor interne din Romania, Bulgaria, Ungaria si Austria se intalnesc pe tema aderarii Romaniei la Schengen terestru

Ministrii afacerilor interne din Romania, Bulgaria, Ungaria si Austria se reunesc la 22 noiembrie 2024, la Budapesta, pentru discutii informale legate de data la care ar urma sa aiba loc intrarea Romaniei si Bulgariei in Schengen terestru, conform unui comunicat al Ministerului de interne din 13 noiembrie 2024.Inca din 17 octombrie 2024, premierul Marcel Ciolacu declara ca are mai multe informatii cum ca Romania va intra complet in Schengen "cu certitudine" pana la finalul anului. "Am ... citește toată știrea