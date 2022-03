Ministrii Apararii ai Romaniei si Belgiei s-au intalnit la Baza militara de la Mihail Kogalniceanu

Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, s-a intalnit marti, in Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu, cu omologul sau belgian, Ludivine Dedonder, fiind abordate subiecte de actualitate de pe agenda NATO si UE, in contextul evolutiilor situatiei de securitate din Ucraina si din regiunea Marii Negre.Potrivit unui comunicat de presa transmis de MApN, demnitarul roman a subliniat "gravitatea situatiei generate de invazia Federatiei Ruse in Ucraina, aceasta schimband fundamental paradigma ... citeste toata stirea