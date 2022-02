Ajutorul pentru cresa sau gradinita, in valoare de 1.500 de lei, suspendat de fostul Guvern Citu, ar putea fi primit de parinti in acest an, spune ministrul Finantelor, Adrian Caciu (PSD), scrie stiripesurse.ro.Intrebat daca se gandeste sa ofere facilitatea celor 1.500 de lei pentru cresa sau gradinita si sa o extinda si pentru platitorii de impozit pe ... citeste toata stirea