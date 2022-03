Ministrul Agriculturii, PSD, fost politist: "Producem suficient de multa hrana pentru necesarul de consum al populatiei in tara noastra". Deficitul comercial este insa imens

Ministrul Agriculturii din Romania, Adrian Chesnoiu (foto), a afirmat ca tara noastra nu se afla in niciun risc de a aparea o criza alimentara si nici in risc de aparitie a unor dezechilibre majore, precizand ca Romania produce suficient de multa hrana pentru necesarul de consum al populatiei proprii. Pe de alta parte, Mihai Daraban, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, a declarat, vineri, ca "avem deficit al balantei comerciale numai in industria alimentara, agricultura de 3 ... citeste toata stirea