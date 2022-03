Ministrul Apararii da un ultimatum: Daca nu semnam contractul pentru cele patru corvete pana la final de aprilie, cautam alta solutie

Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat in cadrul emisiunii Talk News, difuzata de Profit News, ca Romania nu mai are rabdare in privinta celor patru corvete pe care se straduieste, de mai bine de patru ani, sa le cumpere. Ultima prelungire de doua luni expira luna viitoare. "Din pacate, de mai bine de patru ani avem procese, apoi o perioada de negociere foarte lunga. E o asociere dintre romani si francezi care, dupa cum vad in ultima vreme, nu functioneaza foarte bine. La cererea celor ... citeste toata stirea