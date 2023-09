Angel Tilvar, ministrul Apararii, s-a deplasat in satul Plauru, din judetul Tulcea, iar apoi a declarat la Antena 3 ca "in aceasta zona au fost gasite bucatile de drona"."Au fost o serie de atacuri pe care Rusia le-a facut impotriva facilitatilor portuare. Noi am acoperit o zona foarte mare, inclusiv pe aceea despre care s-a vorbit in spatiul public. Da, in aceasta zona au fost gasite bucatile de drona. S-a vazut ca, intr-un interval redus de timp, au fost o serie de atacuri rusesti asupra ... citeste toata stirea