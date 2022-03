Ministrul Apararii: Incidentul aviatic nu are legatura cu conflictul Rusia-Ucraina

Militarii romani si-au riscat viata zburand cu aeronavele de tip MiG, din cauza vechimii lor si a faptului ca fondurile "nu au permis mai mult decat modernizarea acestor aparate de zbor", a afirmat, joi, ministrul Apararii, Vasile Dincu.El a vorbit, la Digi 24, despre incidentul aviatic de miercuri seara, in care, dupa prabusirea a doua aparate de zbor, si-au pierdut viata opt militari.Legat de ancheta in acest caz, ministrul a explicat ca "nu putem sa luam in calcul decat starea tehnica, ... citeste toata stirea