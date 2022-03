Ministrul Apararii: Nu au fost semnalate mine care plutesc pe mare si care ar putea lovi vase comerciale si sa ajunga in port"

Ministrul Apararii, Vasile Dincu a declarat, marti, in emisiunea Talk News de la Profit TV, ca in momentul de fata nu au fost semnalate mine care plutesc pe mare si care ar putea lovi vase comerciale si sa ajunga in port si ca autoritatile se bazeaza in acest moment si pe rapoartele primite de la vasele comerciale. "In momentul de fata nu au fost semnalate mine care plutesc pe mare si care ar putea lovi vase comerciale si sa ajunga in port, exista o temere, exista o alerta facuta inca de vineri, ... citeste toata stirea