Ministrul Apararii, Vasile Dincu: "Romania asteapta si este pregatita pentru orice scenariu"

Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a explicat masurile care s-au discutat in sedinta de la CSAT in contextul unui atac armat al Federatiei Ruse asupra Ucrainei.Vasile Dincu"Astazi am avut o sedinta a CSAT ca sa analizam situatia din regiune dintr-o perspectiva multipla. Planurile strategice, planurile defensive ale NATO sunt pregatite de foarte multa vreme si se updateaza continuu.Deci nu este vorba ca noi ne pregatim doar acuma pentru o posibila situatie de conflict undeva in apropierea ... citeste toata stirea