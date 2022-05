Ministrul Apararii: 'Vizita Primei Doamne a SUA in Romania are o tripla semnificatie!'

Presedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dincu, sustine ca vizita Primei Doamne a SUA, Jill Biden, in Romania are tripla semnificatie: arata ca cei aflati in dificultate, in cazul de fata refugiatii, nu au fost uitati, incearca sa sensibilizeze popoarele din zona cu privire la acest subiect si este o forma de multumire fata de gesturile celor care i-au sprijinit si ii ajuta pe ucrainenii nevoiti sa plece din tara lor.Vasile Dincu"Venirea Primei Doamne la noi nu poate fi inteleasa in ... citeste toata stirea