Ministrul Dezvoltarii: in cateva zile Cazinoul din Constanta va fi predat beneficiarului

Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, a anuntat, luni, ca in cateva zile Cazinoul din Constanta va fi predat beneficiarului.''A fost convocata comisia pentru inchiderea receptiei la terminarea lucrarilor la Cazinoul din Constanta in data de 20 martie 2025; asta inseamna ca in cateva zile predam beneficiarului aceasta cladire restaurata, bijuteria arhitecturala a Romaniei, de la malul marii'', a anuntat ministrul Dezvoltarii.El a amintit ca aceasta cladire simbol a trecut printr-un amplu ... citește toată știrea