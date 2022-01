Ministrul Educatiei: 5.660.000 de teste COVID vor ajunge in scoli in acest weekend

Un numar de 5.660.000 de teste COVID vor ajunge in scoli in acest weekend, pana la inceputul saptamanii viitoare, a declarat, vineri, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu.Avand in vedere evolutia epidemiologica si importanta respectarii regulilor sanitare alaturi de testarea responsabila,5.660.000 de teste vor ajunge in scoli in acest weekend, pana la inceputul saptamanii viitoare.5.000.000 de masti de protectie au ajuns deja in scoli.De asemenea, dupa cele 10,54 milioane de teste livrate ... citeste toata stirea