Ministrul Educatiei: Gramatica va deveni proba la Bacalaureat

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta 5 decizii majore, care au fost discutate cu sindicatele de profil. Aceste 5 masuri vor schimba radical actualul sistem de educatie, iar "marea revolutie" va fi introducerea gramaticii limbii romane ca o proba distincta la examenul de Bacalaureat. In prezent, la liceu nu se studia gramatica si elevii ramaneau cu ceea ce invatasera in ciclul gimnazial."5 decizii majore rezultate in urma consultarilor ministerului educatiei cu federatiile sindicale!Am ... citeste toata stirea