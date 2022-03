Ministrul francez al Apararii, mesaj catre romani: "Toata Europa participa la acest efort, dar dumneavoastra sunteti in prima linie"

Agresiunea militara a Rusiei asupra Ucrainei a readus razboiul in Europa, a declarat, duminica, ministrul francez al Apararii, Florence Parly, care se afla la Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu. Aceasta a avut si un mesaj pentru romani."De pe 24 februarie, o propozitie este pe buzele tuturor: razboiul s-a intors in Europa. Acum cateva saptamani, multi dintre noi nu isi imaginau ca asa ceva se poate intampla. Azi, razboiul este o realitate in Ucraina, la portile Romaniei si la portile ... citeste toata stirea