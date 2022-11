Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene: in Romania sunt 1.188.000 de oameni care sunt in pragul de extrema saracie

Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat, miercuri, in Prahova, ca in Romania sunt 1.188.000 de cazuri de oameni care sunt in pragul de extrema saracie, acestia fiind beneficiari ai pachetelor alimentare achizitionate din fonduri europene."La nivel de Romania, avem 1.188.000 de cazuri, deci oameni care sunt in pragul de extrema saracie si pe care criza i-a afectat nu numai din punctul de vedere al pretului la utilitati si la bunurile de consum, iar pentru ei ... citeste toata stirea