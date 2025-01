Ministrul Mediului: Apa Marii Negre - monitorizata, in contextul poluarii dupa accidentul naval din stramtoarea Kerci

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a participat marti, la Constanta, la o prelevare de probe din apa Marii Negre, monitorizare care se face mai ales in contextul poluarii dupa accidentul naval din stramtoarea Kerci, cu scopul ca autoritatile din tara noastra sa fie pregatite in cazul unei eventuale poluari."Aceasta monitorizare are loc de patru ori pe an. Ne intereseaza cu atat mai mult, cu cat imaginile pe care le vad aproape in fiecare zi in presa locala din regiunea Peninsulei Crimeea, mai ... citește toată știrea