Ministrul Mediului: Este inacceptabil termenul de un an si jumatate pentru implementarea Sistemului Garantie-Returnare

Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, a anuntat ca a fost aprobata, miercuri, o hotarare de guvern privind alocarea sumei de un milion de lei pentru intrarea statului roman, cu un procent de 20%, in actionariatul societatii care va gestiona Sistemul Garantie-Returnare, subliniind ca le-a transmis asociatiilor din cadrul societatii ca este inacceptabil termenul de un an si jumatate pentru implementarea acestui sistem in Romania.Barna Tanczos"Astazi, am aprobat o hotarare de ... citeste toata stirea