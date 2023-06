In urma informatiilor aparute in spatiul public privind propagarea unei unde de poluare pe cursul raului Nipru, ca urmare a distrugerii barajului Nova Kahovka din Ucraina, ministrul mediului, apelor si padurilor, Tanczos Barna a avut ieri dupa-amiaza o convorbire telefonica cu omologul sau ucrainean, ministrul Ruslan Strilets.Ministrul ucrainean al protectiei mediului si resurselor naturale l-a asigurat pe ministrul Tanczos ca autoritatile din tara vecina monitorizeaza in permanenta evolutia ... citeste toata stirea