Ministrul Mediului: Incepe o noua sesiune a programului

Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, a anuntat vineri ca pe 27 septembrie incep inscrierile pentru persoanele fizice in noua sesiune a programului "Casa Verde Fotovoltaice"."Am finalizat pregatirile pentru noua sesiune a programului "Casa Verde Fotovoltaice". In acest an, alocam o suma record de doua miliarde de lei si majoram finantarea de la 20.000 lei la 30.000 lei pentru fiecare proiect aprobat.Anul acesta inscrierile dintr-o regiune se