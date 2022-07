Ministrul Mediului: Peste 70% din tara, afectata de diverse faze ale secetei

Ministrul Mediului, Tanczos Barna:"Facem inca o data, in mod repetat, apel la populatie, ca in aceasta perioada sa utilizeze apa potabila strict pentru consumul din gospodarie, pentru consumul pentru care se face, se pregateste, se produce, practic, apa potabila. Este o risipa pe care nu ne-o permitem acuma, sa folosim aceasta apa potabila in scop agricol, sa folosim apa potabila trecuta prin captare, prin tratare, prin pregatire pentru a fi potabila, sa folosim pentru scop agricol, pentru ... citeste toata stirea